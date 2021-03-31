В Україні знову активізувалися колектори. Вони дійшли до того, що тероризують та блокують роботу державних установ. У Рівному невідомі зранку до ночі телефонували в школу та перинатальний центр, доки не паралізували їхню роботу! Чого хотіли? Сніжана Сидорук - з'ясувала.

За день було більше двохсот щохвилини. Уявіть собі щохвилини.

Наталія Мельничук учителька початкових класів. Днями її мобільний розривався від дзвінків та смс.

Наталія Мельничук, вчителька початкових класів:

Уроки провести не можна, з колегами спілкуватись не можна Вони писали мені в особисті повідомлення такого погрозливого плану смски- повідомлення.

Дзвонили навіть чоловіку та дитині. А ще колегам і директорці. На приватні й стаціонарні телефони. Очільниця закладу каже, це ледь не зірвало навчальний процес. Освітяни запідозрили так їх тероризують колектори.

Інна Верхова, директорка НВК №19:

Вчитель зразу прийшла до мене і сказала, що її тероризують вже до добу і що в неї кредитів не має і що вона нікому нічого не винна.

Блокуєм вони з інших звонили. За одну хвилину могло буть до 20 звонків.

А це вже головна лікарка перинатального центру розповідає, як їхній заклад потерпав від колекторів. Каже - першою почала отримувати смс про борг за кредитом, про який і гадки не мала.

Вікторія Єнікеєва, головна лікарка Рівненського обласного перинатального центру:

Три доби цілодобово автовідповідачі десь порядку 50 наших співробітників в постійному режимі вимагали погасити цей борг і саме що страшне вони заблокували цими дзвінками два робочих телефони.

Сюди у приймальне відділення, куди привозять породіль - не можна було додзвонитися кілька днів.

Тетяна Костюк, акушерка:

Ти тільки кладеш трубку і зразу дзвонить телефон. Це було безперервно.

Згодом з'ясувалося - роботу центру блокувала колекторська фірма через борг сина працівниці. Він нібито напозичався грошей, а віддавати - не поспішає.

Вікторія Єнікеєва, головна лікарка Рівненського обласного перинатального центру:

Ніхто поручителем не виступав ніяких документів не підписував, бо це не наша співробітниця.

І медики, і педагоги звернулися до поліції. Однак правоохоронці ще не встановили, хто телефонував.

Іван Теліга, заступник начальника Рівненського районного управління поліції:

Це здійснювався колекторською фірмою здійснювався психологічний тиск на оточення даної особи, яка скажем брала кредит з метою будь-якою ціною цей кредит повернути.

Після перевірок, запевняють поліцейські, дзвінки від невідомих припинилися. Принаймні в перинатальний центр та школу. А от до цього відділку поліції у Рівному майже щодня телефонують жертви колекторів. Їм радять ігнорувати подібні дзвінки. У жодному разі не піддаватися психологічному тиску. Й обов'язково звертатися до поліції. А ще краще - не позичати гроші у представників численної армії так званих мікрокредиторів.