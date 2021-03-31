В Україні чи не найактивніше вакцинуються військові на передовій. Роблять це найчастіше у мобільних шпиталях. Втім, щеплення - не єдине завдання тамтешніх медиків. У польовій лікарні побував Ігор Левенок.

Майже тринадцять тисяч військовослужбовців на Східному фронті вже зробили щеплення від коронавірусу. І вакцинація триває. Військові медики кажуть, третя хвиля пандемії не оминула й армійців.

Олена Пасюк, військовий лікар-інфекціоніст:

Якщо звертаються, наприклад тридцять чоловік сюди за день, то п'ятнадцять-двадцять із них можуть бути позитивними. Іноді буває менше, іноді буває більше. Деякі дні ми можемо вакцинувати до чотирьохсот людей.

65-й військовий мобільний шпиталь у містечку Часів Яр на Донеччині. Від початку російської агресії на Донбасі заклад працює тут. Медперсонал приймав поранених з Донецького аеропорту, оборонців Дебальцевого та Світлодарської дуги. На жаль і нині роботи у лікарів вистачає. Днями рятували сапера, якого намагався вбити ворожий снайпер в районі Шумів.

Тарас Юхимчук, начальник реанімаційного відділення:

Пацієнт розцінювався як важкий стабільний. В такому стані ми його перевели до себе. Тут ми його стабілізували.

Операційна святая святих. Тут оперували бійця. Головний хірург демонструє новинки. Спеціалізований операційний стіл. Сучасний мобільний рентген апарат. Устаткування, яке розширює можливості. А це точність діагнозу, і головне - невідкладна операція.

Руслан Будович, начальник хірургічного відділення:

За допомогою цього апарату ми також верифікуємо місце знаходження і куля може бути, і осколок, і уламок.

До шпиталю обладнання потрапило як волонтерська допомога з Франції в рамках міжнародної ініціативи "допомога Схід", яку запровадив командувач Об'єднаними Силами ЗСУ генерал Сергій Наєв.

Сергій Наєв, командуючий Об'єднаними силами ЗСУ:

Сучасне медичне обладнання, яке надасть допомогу нашим військовим лікарям оперативно та якісно проводити операції як військовим, які беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил, так і місцевим мешканцям, які живуть на території Донецької та Луганської областей.

Михайло Тим'як, начальник 65-го військового мобільного шпиталю:

До того в нас не було рентгенапарату по типу С-арки, розумієте. Покращується якість, раніше ми не могли виконувати такі операції в цих умовах.

Гуманітарний проект "Допомога Схід" охопив понад 40 медичних закладів на Донбасі. А це устаткування на мільйони гривень.

Борис Кутовий, координатор проекту "Допомога Схід":