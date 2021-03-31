У Шотландії з'явилася нова партія незалежності від... Великої Британії. Її заснував колишній лідер регіону Алекс Салмонд. Саме завдяки йому у Шотландії провели перший референдум щодо відокремлення від королівства. Та за останні роки репутація Салмонда сильно похитнулася. Йому довелося захищатися в судах від звинувачень у сексуальному насильстві. З подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька

Алекс Салмонд вже ввійшов в підручники з історії Великої Британії. Саме завдяки йому став можливим референдум щодо відокремлення Шотландії у 2014 році. Протягом 20 років він був лідером місцевої національної партії, 7 із них - очолював уряд регіону. Коли більшість проголосувала за те, щоби залишитися у складі країни, Салмонд вирішив піти з політики. Але, як виявилося, ненадовго.

Алекс Салмонд засновник партії "Альба":

Я оголошую на створені нової політичної сили, партії Альба. Її стратегічні цілі - чіткі та недвозначні - досягнення успішної, соціально справедливої та незалежної країни. Пріоритет віддаватимемо економічному відновленню Шотландії після пандемії та досягнення незалежності.

Рішення шістдесяти шестирічного політика повернутися - стало цілком несподіваним. Адже останні кілька років він відбивався від звинувачень щодо спроби зґвалтування та сексуального насилля. Загалом 10 жінок висловили претензії до поведінки Салмонда, який тоді очолював місцевий уряд. Сам чоловік відкидав усі звинувачення. В результаті суд присяжних його виправдав.

Алекс Салмонд, засновник партії "Альба":

Останні два роки і шість місяців стали кошмаром. І я щиро бажаю рухатися далі, перегорнути сторінку і більше не говорити про ті події, болючі для будь-якої людини. Але я не можу просто забути про це, доки не перевірять дії уряду Шотландії.

У фабрикації звинувачень та політичному тиску, Салмонд звинувачує Шотландський уряд на чолі із його колишньою заступницею Ніколою Стерджен. І суд довів, що внутрішнє розслідування щодо сексуальних домагань, було проведене із порушеннями. Ця справа остаточно посварила колишніх колег та друзів. Стерджен була правою рукою Салмонда і стала його наступницею на чолі уряду. А зараз мусить переживати за те, що втратить підтримку частини виборців на користь нової партії незалежності.

Нікола Стерджен, перша міністерка Шотландії:

Я добре знаю Салмонда і вже багато років. Я знаю, що він азартний гравець, але це не час для ігор з майбутнім країни, це час зробити серйозний вибір.

Перші претензії до Салмонда у Стерджен виникли ще чотири роки тому, коли політик вирішив вести своє ток-шоу на пропагандистському каналі Russia Today. Але у її партії вже знайшлися такі, хто готовий піти в нову політсилу колишнього начальника. На відміну від поміркованої лідерки Стерджен, Салмонда вважають рішучішим.

У будь-якому разі, повернення Алекса Салмонда у велику політику ще більше загострить питання незалежності регіону. А вкупі з Брекзитом додасть тиску на центральну владу із вимогою другого референдуму щодо виходу з Великої Британії. Адже більшість шотландців проголосували за те, щоби залишитися у складі ЄС.