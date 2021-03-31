Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ. По его словам, Тупицкий потерял должность после опубликования указа президента об отмене его назначения.

Как пояснил Вениславский, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его распоряжения не имеют юридической силы.

"Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек себя считает еще на это время каким-то чиновником в КСУ - это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий его любые распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, не будут иметь и не должны", - сказал он.

Вениславский добавил, что уже в ближайшие дни глава государства объявит конкурс на занятие вакантных должностей в Конституционном суде.

Ранее Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.