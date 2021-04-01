На Львівщині чоловік загинув від вибуху гранати [ Редактировать ]
На Львівщині внаслідок вибуху загинув 47-річний чоловік. Попередньо встановлено, що рвонула ручна граната РГД-5. Правоохоронці припускають, що чоловік скоїв самогубство.
Усі обставини події та як боєприпас потрапив на обійстя - з'ясовують.
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