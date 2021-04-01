Это уже третий случай стрельбы с большим количеством жертв за месяц Источник: NBC News

По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое ранены при перестрелке в деловом комплексе в городе Ориндж, штат Калифорния. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

Среди погибших есть ребенок. С огнестрельными ранениями в больницу доставили два человека. Один из них, предположительно, и устроил стрельбу. О его личности и мотивах не сообщается. Полиция заявила, что ситуация стабилизировалась, "угрозы для населения нет".

Это уже третий случай стрельбы с большим количеством жертв за месяц. Напомним, что в середине марта в Атланте, штат Джорджия 21-летний мужчина напал с оружием на три спа-салона, которые принадлежали выходцам из Азии. Его жертвами стали восемь человек.

22 марта 21-летний выходец из Сирии Ахмад Алисса открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов в Боулдере, а потом забаррикадировался в магазине. В результате перестрелки погибли 10 человек, в том числе полицейский.

Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур и заявил, что новая администрация будет добиваться запрета на свободную продажу штурмового огнестрельного оружия в Штатах.