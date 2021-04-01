У Франції рятувальники взялись вакцинувати людей у горах [ Редактировать ]
У Франції загін рятувальників перекваліфікувався на медиків, щоб вакцинувати літнє населення у найбільш віддалених куточках гористої місцевості. Про один із їхніх виїздів - далі в сюжеті.
Вони звикли виїжджати на виклики у великих пожежних машинах. Сьогодні їхній транспорт - зручний мінівен. Він легко маневрує гористими дорогами у Французьких Альпах, щоб доправити вакцину в найбільш віддалені куточки країни. Ось перша зупинка.
Усі, хто мають вакцинуватися, живуть тут?
Трьом жителям цього дому за 90 років. Вони перші в черзі національної програми вакцинації. Однак дістатися до пунктів для щеплення - не можуть. Комуна, в якій живуть ці люди, розташована високо в горах.
Сабріна Менаут, медсестра пожежної бригади:
Переважно це люди, в яких або немає інтернету і доступу до медичної системи онлайн, або ж вони надто слабкі, щоб самотужки дійти до пункту вакцинації.
Список жителів, яким потрібна домашня вакцинація, укладає влада на місцях. Кожен пацієнт заповнює анкету. Після уколу бригада проводить у будинку ще чверть години, щоб пересвідчитися, що людина почувається добре.
Пожежна бригада не лише вакцинує людей, а й проводить роз'яснювальну роботу. Одні відмовляються імунізуватися препаратом від компанії AstraZeneca, для таких випадків у медиків з собою є препарат від Pfizer. Інші взагалі ставлять під сумнів безпечність вакцинації. Рятувальники зазначають: саме їхня уніформа допомагає налагодити контакт - людям у спецодязі довіряють більше.
Августа Аллек, вакцинована:
Це вперше в наш дім прибула пожежна бригада з такого приводу.
У цьому районі живе близько двох тисяч літніх людей, які потребують домашньої вакцинації. Поки процес іде за планом.
Патрік Моро, директор департаменту рятувальної служби:
Спершу планували вакцинувати тисячу людей за 20 днів. Але нам вдалося зробити аж 750 ін'єкцій за перший тиждень.
Вакцинація у Франції почалася в кінці грудня. Перший укол отримало вісім мільйонів людей, це понад 12 відсотків від загальної кількості населення. Ще два мільйони французів уже одержали подвійну дозу вакцини.
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