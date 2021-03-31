45-й президент США Дональд Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

На свое возвращение на следующих выборах прежний президент намекнул в подкасте невестки Лары Трамп.

"У вас есть надежда, что я могу вам сказать. У тебя есть надежда. Мы любим свою страну - эту страну. Мы все многим обязаны нашей стране, но теперь мы должны помочь нашей стране", - сказал Трамп.

Напомним, что после штурма Капитолия, устроенного сторонниками Трампа в начале января, Facebook, Instagram и YouTube временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Twitter навсегда "забанил" экс-президента.

В марте советник Трампа Джейсон Миллер объявил, что 45-й президент США вернется в соцсети через два или три месяца "с собственной платформой".

Ранее "Подробности" сообщали, что Дональд Трамп за время президентства обеднел на $700 млн. К середине марта 2021 года состояние экс-президента сократилось до $2,3 млрд.