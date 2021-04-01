В Нью-Йорке нашли тело известного художника-постановщика, лауреата премии "Эмми" Эвелин Сакаш (Evelyn Sakash), которая пропала без вести полгода назад. Ее мумифицированные останки находились на кухне ее дома в Квинсе, похороненные под огромной кучей мусора. Об этом сообщает New York Daily News.

Останки 66-летней Эвелин нашли уборщики, которых наняли ее родственники, чтобы привести дом в порядок.

По словам младшей сесты художницы, около года назад, после смерти матери, у Эвелин начались проблемы с психикой. Сначала она страдала от тяжелой депрессии, а потом начала собирать мусор и складировать его дома.

Полиция полагает, что на женщину обрушилась груда вещей, из-под которых она не смогла выбраться.

Эвелин Сакаш работала в качестве сценографа и оформителя декораций на Бродвее, телеканалах Disney и MTV. Также она трудилась над художественными фильмами "Русалки" и "Все еще Элис", а также сериалами "Закон и порядок", "Оранжевый - хит сезона" и "Миллиарды".

В 2003 году она была отмечена престижной телевизионной премией "Эмми" за работу в детском телесериале "Среди львов".

Напомним, что в 2020 году телепремию "Эмми" как лучший драматический сериал получили "Наследники", лучшим комедийным сериалом стал "Шиттс Крик", а лучшим мини-сериалом - "Хранители".