Обладательница премии "Эмми" умерла под завалами мусора и превратилась в мумию (фото) [ Редактировать ]
Источник: nydailynews
В Нью-Йорке нашли тело известного художника-постановщика, лауреата премии "Эмми" Эвелин Сакаш (Evelyn Sakash), которая пропала без вести полгода назад. Ее мумифицированные останки находились на кухне ее дома в Квинсе, похороненные под огромной кучей мусора. Об этом сообщает New York Daily News.
Останки 66-летней Эвелин нашли уборщики, которых наняли ее родственники, чтобы привести дом в порядок.
По словам младшей сесты художницы, около года назад, после смерти матери, у Эвелин начались проблемы с психикой. Сначала она страдала от тяжелой депрессии, а потом начала собирать мусор и складировать его дома.
Полиция полагает, что на женщину обрушилась груда вещей, из-под которых она не смогла выбраться.
Эвелин Сакаш работала в качестве сценографа и оформителя декораций на Бродвее, телеканалах Disney и MTV. Также она трудилась над художественными фильмами "Русалки" и "Все еще Элис", а также сериалами "Закон и порядок", "Оранжевый - хит сезона" и "Миллиарды".
В 2003 году она была отмечена престижной телевизионной премией "Эмми" за работу в детском телесериале "Среди львов".
Напомним, что в 2020 году телепремию "Эмми" как лучший драматический сериал получили "Наследники", лучшим комедийным сериалом стал "Шиттс Крик", а лучшим мини-сериалом - "Хранители".
по теме
В американському штаті Теннесі жертвами потужної повені стали четверо людей
В воскресенье, 28 марта, около 18:30 по местному времени, в США, в штате Аляска, рядом с городом Бьютт, упал вертолет Eurocopter AS50
Американский писатель и сценарист ушел из жизни в возрасте 84 лет
Місцева компанія пробачить користувачам борги за світло в розмірі 29 мільйонів доларів
Навіщо принц і герцогиня винесли сміття з Букінгемського палацу і чим це обернеться для королеви?
В заявлении оппозиционер Алексей Навальный требует от руководства колонии, в которой он находится, допустить к нему врачей, и объявляет голодовку до тех пор, пока его требование не будет исполнено. Узник жалуется на боли в спине и ногах и потерю чувствительности в конечностях