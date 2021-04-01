Росія відмовилась від режиму тиші на Донбасі [ Редактировать ]
Росія не підтримала поновлення режиму тиші на сході України. Таке заявила українська сторона в Тристоронній контактній групі. Напередодні відбулося чергове засідання, на якому Леонід Кравчук запропонував поновити режим припинення вогню з першого квітня.
Представники місії ОБСЄ погодилися з такою ініціативою. Проте російська делегація не підтримала пропозиції. Більше того - по закінченню засідання найманці Російської Федерації здійснили низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування - повідомили у штабі ООС.
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