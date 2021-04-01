ЗСУ провела навчання на кордоні із Кримом [ Редактировать ]
Інженерно-саперні підрозділи ЗСУ вправлялися у майстерності неподалік адмінкордону з окупованим Кримом. За підтримки артилерії та авіації облаштували мінно-вибухові загородження.
А вертолітники відпрацювали вправи зі знищення цілей умовного противника - у польоті на малих висотах. За даними Генштабу, військовики виконують подібні маневри щотижня.
Готуються протидіяти можливій атаці російського морського десанту.
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