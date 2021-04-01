Зеленский созывает СНБО на 2 апреля - СМИ [ Редактировать ]
В четверг, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Оно пройдет в пятницу, 2 апреля.
По их словам, заседание СНБО ориентировочно начнется в 17:00. В нем должен принять участие глава государства.
При этом пока неизвестно что именно рассмотрят на этом заседании, поскольку повестка еще уточняется.
Напомним, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 27 физических лиц "за предательство Украины". Часть из них после Революции Достоинства сбежала в Россию и получила российские паспорта, часть живет в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольной Украине части Донбасса.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание по внедрению локдауна в Украине.
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