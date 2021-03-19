СНБО готовит заседание по локдауну в Украине [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание по внедрению локдауна в Украине. Оно должно состояться в ближайшее время. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание СНБО по этому поводу пройдет", - сказал он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация.
Он сообщил, что на текущей неделе аппарат СНБО стал посылать информационные письма органам местного самоуправления и те начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мероприятий.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается с начала февраля, в основном, из-за распространения британского штамма коронавируса. Официально подтверждено, что мутировавший вирус циркулирует в Ивано-Франковской, Винницкой и Закарпатской областях.
Напомним, что в пятницу, 26 февраля, СНБО уже ввел санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".
В четверг, 11 марта, на заседании СНБО рассмотрели ряд вопросов, в том числе о национализации предприятия "Мотор Сич" и передачу Черноморского флота России.
2 февраля СНБО ввел персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.
19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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