Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание по внедрению локдауна в Украине. Оно должно состояться в ближайшее время. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание СНБО по этому поводу пройдет", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация.

Он сообщил, что на текущей неделе аппарат СНБО стал посылать информационные письма органам местного самоуправления и те начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мероприятий.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается с начала февраля, в основном, из-за распространения британского штамма коронавируса. Официально подтверждено, что мутировавший вирус циркулирует в Ивано-Франковской, Винницкой и Закарпатской областях.

Напомним, что в пятницу, 26 февраля, СНБО уже ввел санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".

В четверг, 11 марта, на заседании СНБО рассмотрели ряд вопросов, в том числе о национализации предприятия "Мотор Сич" и передачу Черноморского флота России.

2 февраля СНБО ввел персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.