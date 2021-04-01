Фахівці ООН заявили, що отримують повідомлення про масові страти

В ООН звинуватили російських найманців у порушенні прав людини. Йдеться про діяльність так званої ПВК Вагнера у Центральноафриканській Республіці.

Фахівці ООН заявили, що отримують повідомлення про масові страти, довільні затримання, тортури, викрадення, а також напади на цивільні об'єкти і агресію проти співробітників гуманітарних організацій. Згідно з розслідуваннями журналістів, групу Вагнера імовірно контролює бізнесмен Євген Пригожин із близького оточення Путіна.