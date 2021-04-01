Фахівці ООН звинуватили російських бойовиків у порушенні прав людини [ Редактировать ]
В ООН звинуватили російських найманців у порушенні прав людини. Йдеться про діяльність так званої ПВК Вагнера у Центральноафриканській Республіці.
Фахівці ООН заявили, що отримують повідомлення про масові страти, довільні затримання, тортури, викрадення, а також напади на цивільні об'єкти і агресію проти співробітників гуманітарних організацій. Згідно з розслідуваннями журналістів, групу Вагнера імовірно контролює бізнесмен Євген Пригожин із близького оточення Путіна.
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Відповідну заяву подано до Слідчого комітету РФ від імені брата загиблого. В основу позову покладено дані з розслідування "нової газети". Йдеться про відеозапис, на якому вагнерівці катують, а згодом жорстоко вбивають чоловіка.
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