Дмитро Кулеба переговорив телефоном з Держсекретарем США [ Редактировать ]
Про те, що Росія системно загострює ситуацію на лінії розмежування, йшлося і в розмові міністра закордонних справ України та Держсекретаря США. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен переговорили по телефону.
Під час розмови український дипломат приділив окрему увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили чотирьох українських воїнів. Ентоні Блінкен зауважив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії, і запевнив - США і надалі непохитно підтримують Україну.
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