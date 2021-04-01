Від сьогодні в Україні перестала діяти гранична ціна на газ для населення - 6,99 грн за кубометр. Про це повідомили у Нафтогазі і нагадали, що для захисту споживачів уряд пропонує з 1 травня ввести річні контракти на газ кожному за замовчуванням. Однак, їхню вартість поки не озвучили. Огляд новин економіки - далі у випуску.

Відсьогодні українські жінки виходитимуть на пенсію в тому ж віці, що й чоловіки. А вимоги до трудового стажу зміняться для всіх пенсіонерів. Згідно з даними пенсійного фонду, раніше пенсійний вік українок становив 59 років і 6 місяців, відтепер, 60 років за наявності необхідного трудового стажу.

Відтепер це 28 відпрацьованих років. До 2028 це число збільшиться до 38 років. Не можете стільки відпрацювати - купіть стаж. Щоправда, один рік коштує майже 32 тисячі гривень. Візьмуться і за перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати.

Це стосується тих, хто вийшов на пенсію до 1 квітня 2019 року і не потрапив під індексацію пенсій на 11%. Розрахунок проводитимуть індивідуально, з урахуванням розміру зарплати і тривалості трудового стажу. Перерахунок здійснять майже для двох мільйонів працівників, які вже на пенсії.

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Укрпошта запрацювала за підвищеними тарифами доставки пенсій. Відповідну постанову прийняли у кабміні. Тариф у містах зросте до 1,3% від суми виплати, у селах та селищах міського типу до понад 2,5%. Всього "Укрпошта" обслуговує 3,5 млн пенсіонерів, які отримують пенсії вдома готівкою.

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В Україні змінили правила паркування. Відтепер, згідно з постановою Кабміну, заборонено облаштовувати паркінг на тротуарах.

Також не можна користуватися зарядним пристроєм для електромобіля, якщо він на місці для паркування. Усі автостоянки мають бути обладнані платіжним терміналом для оплати послуг. А інспектори з паркування отримають новий статус уповноваженої особи виконавчого органу місцевого самоврядування.

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На український ринок виходить японська міжнародна платіжна система. Про це повідомили у Нацбанку України. За допомогою JCB Payment System можна видавати готівку та оплачувати товари і послуги за платіжними картками систем.

А також здійснювати розрахунки з підприємствами, які приймають оплату від власників платіжних карток. Українцям уже доступні такі міжнародні платіжні системи як Android Pay, Apple Pay, UnionPay, PayPal та AVERS №1.