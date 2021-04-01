Apple побудує комплекс для зберігання сонячної енергії [ Редактировать ]
Компанія Apple планує побудувати в Каліфорнії комплекс для зберігання сонячної енергії. Він акумулюватиме 240 мегават-годин, цього достатньо для живлення понад 7000 будинків на один день. Електрику вже виробляє сонячна установка, яка забезпечує низку об'єктів в усьому штаті, у тому числі офіси Apple.
Але вона поки що працює лише вдень. Натомість розробники хочуть створити накопичувач для безперебійної подачі. Результатами проєкту Apple поділиться із іншими компаніями, у тому числі за кордоном.
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