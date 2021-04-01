У США чоловік відкрив вогонь в офісі: загинули люди [ Редактировать ]
Бійня у Сполучених Штатах. У каліфорнійському місті Орендж чоловік зайшов в офіс і відкрив вогонь. Четверо людей загинули на місці і серед них одна дитина.
Двоє постраждалих у лікарні із пораненнями. У лікарні й нападник! Бо при затриманні його поранили правоохоронці. Мотиви вбивці поки невідомі. І за останні два тижні це вже четверта масова стрілянина у Штатах.
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