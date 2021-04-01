Мігранти з Білорусі: чому біженці не можуть працевлаштуватись в Україні? [ Редактировать ]
180 днів і ти нелегал. Такі "поліпшені" умови Україна пропонує мігрантам із Білорусі. Щоб жити у нас легально - доведеться або одружитися, або працевлаштуватися. Але знайти собі офіційну роботу іноземцю в Україні дуже складно.
Тож білоруси тікають звідси до ЄС. Спілкувалася з ними - Христина Гашенко.
У Білорусі не вщухають протести. В країні офіційно триста двадцять політв'язнів. Ті, хто не хоче поповнити статистику і миритися з режимом, з країни тікають. Від серпня тільки до України прибули шістдесят тисяч білорусів. Більшість зупинилися у Львові. І в місті вже як три місяці працює для них центр підтримки.
- Есть работа какая нибуть? - Работы нету, тоисть оснований для легализации нет? - Нет.
Свого обличчя Андрій не показує. У Білорусі проти нього порушили справу за участь у мирних акціях протесту. Чоловікові, щоб залишитись легально в Україні, потрібно офіційно працевлаштуватись. Це як один із варіантів.
Андрій, громадянин Білорусі:
Предлагали работать практически за еду, сказали то исть, у тебя никаких документов нету, мы тебе не можем платить большие деньги.
Вісімдесят відсотків усіх, хто втік з Білорусі, після закінчення офіційного терміну перебування в Україні, а це 180 днів, їдуть до сусідньої Польщі. Там їм пропонують безкоштовну гуманітарну візу. А з нею жодних проблем із працевлаштуванням. Олександр працює сантехніком на підприємстві.
Олександр, громадянин Білорусі:
Это не прямой работодатель, специальная агенция, которая ищет людей, потом связывает этих людей с работодателем. Я приехал, меня оформили. Я прошел медкомисию, это в принципе сделали все один день. А на следующий день я ухал на работу на предприятия.
В Україні ж певні обмеження зняли лише для білоруських IT-працівників та їхніх родин.
Олексій Францкевич, керівник центру допомоги:
Что б заключил договор и на основании того получал тимчасову посвідку, работодатель должен заплатить порядку 12 тис грн. Плюс есть минимальная зарплата, с которой надо платить, а вы сами знаете ситуацию в Украине. То есть не один работодатель на мою точку зрения не будет устраивать билорусов официально на работу, сотвествено на основании для подачи на вид на жительсво уже нету.
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Без офіційних документів навіть безкоштовно на огляд у сімейного лікаря не потрапиш. А таку меддовідку вимагають для реєстрації. Нелегально майже 5 років в Україні перебуває Констянтин Дубатовка. Він захищав нашу державу на сході з дві тисячі шістнадцятого.
Констянтин Дубатовка, громадянин Білорусі:
Как только я уволился, я нахожусь в нелегальном положении, я не могу ничего сделать. Основная сложность в том, что я не гражданин Украины. Я не могу пользоватся банковскими карточками, я не могу устроится на работу официально. Я вообще ничего не могу. Я никто, по сути бомж.
Наразі пом'якшення умов для перебування білорусів на території України міграційна служба не планує.
Ірина Росовська, начальниця Управління з питань імміграції тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції Львівської області:
Цілком можна пристосуватися і отримати абсолютно всі адміністративні послуги, звичайно, що в межах чинного законодавства. Хоча для білорусів, враховуючи ситуацію, що склалася, є звичайно, що привілеї, зокрема отримання дозволу на еміграцію, з продовженим терміном перебування в Україні.
За таких умов офіційно документи в Львівській області отримали майже пів сотні білорусів. Решта живуть нелегально або ж при першій можливості виїзджають до Європи.
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