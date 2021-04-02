В Совбезе ООН осудили убийства сотен мирных жителей Мьянмы [ Редактировать ]
Совет безопасности ООН единогласно осудил насилие в отношении мирных демонстрантов со стороны властей Мьянмы. Страны-участники в своем заявлении зафиксировали "смерть сотен мирных жителей, в том числе женщин и детей".
Кроме того, Совбез выразил обеспокоенность "стремительно ухудшающейся ситуацией". Только в субботу, по данным ООН, в стране были убиты 107 человек, в том числе 7 детей. Субботу, 27 марта, называют самым кровопролитным днем с начала протеста против захвативших власть военных.
Между тем специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер еще в 31 марта призвала Совбез прибегнуть к незамедлительным действиям в свете продолжающегося насилия.
Спецпосланник на заседании Совбеза ООН отметила:
Изучите все доступные инструменты, чтобы предпринять коллективные действия и сделать то, что правильно, то, чего заслуживает народ Мьянмы - и тем самым предотвратить катастрофу на разных уровнях в самом сердце Азии.
Ранее мы писали о том, что в городах Мьянмы прошли массовые протесты против военных, которые после военного переворота в стране пришли к власти.
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