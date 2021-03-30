AstraZeneca переименовала свою COVID-вакцину [ Редактировать ]
Англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она будет носить название Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".
Об этом сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.
Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. При этом маркировка и упаковка вакцины могут отличаться.
Напомним, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в страну в начале месяца.
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