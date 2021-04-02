Будівництво "Північного потоку-2" може призвести до техногенної катастрофи [ Редактировать ]
Росія змушена добудовувати газогін "Північний потік-2" за допомогою застарілих суден. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Низка кораблів має зовнішні пошкодження або не відповідає максимальним швидкостям і навантаженню.
Це збільшує ризик техногенної катастрофи, яка може вразити весь регіон Балтійського моря. Іноземні компанії відмовились від участі у проєкті через американські санкції. Вашингтон наголошує, що будівництво газопроводу зашкодить, зокрема, інтересам України.
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