Росія змушена добудовувати газогін "Північний потік-2" за допомогою застарілих суден. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Низка кораблів має зовнішні пошкодження або не відповідає максимальним швидкостям і навантаженню.

Це збільшує ризик техногенної катастрофи, яка може вразити весь регіон Балтійського моря. Іноземні компанії відмовились від участі у проєкті через американські санкції. Вашингтон наголошує, що будівництво газопроводу зашкодить, зокрема, інтересам України.