Патріотизм у дії. Чиновники однієї з громад у Каневі на Черкащині задумали облаштувати промислову зону. Але той факт, що під забудову потрапила частина зони заповідника Шевченка, яка знаходиться під охороною, їх не зупиняє.

Тож краєвид, за який Канів так любив Кобзар, скоро доповнять кар'єр та асфальтний завод. Причому, здається, саме вони домінуватимуть у пейзажі, адже йдеться про 22 гектари навпроти Чернечої гори.

Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі - було видно, було чути, як реве ревучий. Саме про ці краєвиди, які відкриваються з оглядового майданчика Чернечої гори у своєму заповіті і писав Тарас Шевченко. За останні 160 років територія майже не втратила свого первісного вигляду. Щоправда, потугами місцевих чиновників її ландшафт незабаром може суттєво змінитись.

За планами сусідньої із Каневом Липлявської ОТГ, до цих краєвидів тепер має додатись - кар'єр із видобутку піску, земснаряди та асфальтний завод. Від такої новини директорка Шевченківського заповідника в розпачі. Адже автентичність Канівського лівобережжя - заповідник відстоював ще з вісімдесятих років минулого століття…

Валентина Коваленко, директорка Шевченківського національного заповідника:

Оце оці краєвиди, які зараз називаються Тарасів обрій оце ви знаєте з тих пір постійно чиєсь ласе око хоче, або приватизація лісів, або знову ж таки будівництво, ну і в результаті сьогодні маємо знову нову загрозу.

Загроза прийшла разом із децентралізацією. Частина лівого берега Дніпра, яка не входить до території заповідника, відійшла Липлявській об'єднаній громаді. І ОТГ віддала 22 гектари землі в оренду приватній компанії й планує на цьому місці видобувати пісок. Та чиновники забули про охоронну зону, пояснює біолог заповідника Микола Чорний. Адже орендована ділянка теж в ній ще з 2014 року.

Микола Чорний, провідний науковий співробітник Шевченківського національного заповідника:

Ось світло-зеленим кольором позначена зона охоронного ландшафту, тут можна орати, сіяти, випасати худобу, але при цьому не змінюється ландшафт.

Цільове призначення цієї ділянки винятково сільськогосподарське. Та у Липлявській ОТГ хочуть його змінити на промислове, аби орендарі почали працювати і платили податки в громаду.

Володимир Миненко, начальник відділу земельних відносин Липлявської сільської ради:

Ця земельна ділянка нам була передана вільна без обмежень і обтяжень жодних. Якби там були обмеження, то ця б земельна ділянка не виставлялась на аукціон однозначно.

Проєкт для зміни цільового призначення землі черкаське обласне архітектурне бюро вже розробило. Там пояснюють, в охоронну зону входить лише невелика частина зони заповідника.

Іван Коляда, головний архітектор проєкту:

Земельна ділянка підготовлена таким чином, що вона вже не заходить в охоронну зону заповідника, але там десь одна сьома заходить території.

Вже наступного місяця проєкт буде подано на розгляд містобудівної ради і від її рішення залежатиме, чи залишиться лівобережжя у первісному вигляді. У заповіднику ж боротимуться до кінця. Адже там впевнені - майбутня промзона знівечить мальовничий пейзаж.