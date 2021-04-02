В сеть слили видео с Навальным в колонии [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Российский пропагандистский ресурс Life.Ru выложил в сеть видеозаписи с камер наблюдения в колонии №2 в Покрове Владимирской области, на которых запечатлен оппозиционный политик Алексей Навальный.
На видеозаписи без звука указано время, когда она были сделана - 26 марта после 15:00. На видео обритый на лысо мужчина, внешне похожий на Навального, ходит по бараку с чашкой чая в руке и разговаривает с сотрудником колонии.
31 марта Алексей Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему в колонию врача. Он жалуется на ухудшении здоровья: боль в спине перешла в ногу, а участки правой и левой ноги потеряли чувствительность. Оппозиционер также утверждает, что администрация колонии применяет к нему "пытку бессоницей".
Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Берлина, где он лечился от отравления неизвестным веществом. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.
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