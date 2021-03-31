Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии в Покрове, заявил, что начал голодовку. Политик опубликовал в соцсетях заявление, адресованное начальнику исправительной колонии номер 2 во Владимирской области Александру Муханову.

В заявлении Навальный требует от руководства колонии, в которой он находится, допустить к нему врачей, и объявляет голодовку до тех пор, пока его требование не будет исполнено.

Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я. С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), потому что объявил голодовку.

Навальный жалуется на ухудшении здоровья. По его словам, боль в спине перешла в ногу. Участки правой и левой ноги потеряли чувствительность. Врача к политику не пускают.

Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет". Ну вот и чего делать? Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами.

Ниже текст заявления Навального руководству колонии.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Берлина, где он лечился от отравления. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.

"Подробности" сообщали, что отбывать наказание оппозиционер будет в исправительной колонии во Владимирской области.