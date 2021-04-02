Вибух у житловому будинку в Одесі у квартирі рвонув газ. Одна людина загинула, четверо в лікарнях. Як почуваються постраждалі? І чи зможуть мешканці повернутися до своїх пошкоджених осель? Про це - Анна Філь.

Здетонувало на другому поверсі ось цього житлового будинку. Гуркіт почули в сусідніх багатоповерхівках.

Нас оглушило тоже, мы два дома снизу живем, грознуло так шо думала окна повылетают.

Опісля почалася пожежа. Мешканці будинку, здебільшого літні люди, повибігали на вулицю хто в чому був. Гасили вогонь і рятували постраждалих вісім десятків надзвичайників.

Вадим Шулюк, начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області:

Структурні підрозділи були спрямовані за підвищеним рангом виклику. По прибуттю на місце о 14 годині 49 хвилин було з'ясовано, що в будинку який має три поверхи два під'їзди 24 квартири пройшов вибух, попередньо газу на другому поверсі, в результаті чого було зруйновано перекриття між другим та третім поверхом.

За попередньою версією, здетонувало в квартирі чоловіка з інвалідністю. Він проживав сам. Очевидці кажуть - вибуховою хвилею власника помешкання викинуло з вікна. Його доправили в лікарню в тяжкому стані, зробили операцію. Утім не врятували.

Дмитро Жеман, заступник міського голови Одеси:

Была утечка газа достаточно сильная, дальше будут разбираться специалисты, почему она случилась.

Постраждали ще троє людей із сусідніх квартир. Їм з-під завалів допомогли вибратися рятувальники. Евакуювали ще 15 мешканців через вікна, по автодрабині. Дістали й одного хвостатого щасливчика він, щоправда, рятувальникам "віддячив"подряпинами.

Світлана Коротинська, жителька будинку:

Він цілий день сьогодні верещав, я ходжу він за мною, як чуствовав, шо це буде. Слава богу, що вивезла детей, шо они не пострадали, бачите, шо робиться.

Унаслідок вибуху два під'їзди майже повністю зруйновані. До переселення готують 12 квартир.