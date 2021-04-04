От коронавируса умер известный украинский врач [ Редактировать ]
От последствий коронавируса скончался главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Медик заболел COVID-19 в октябре прошлого года, а спустя два месяца впал в кому.
"В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер", – сказано в сообщении.
Борис Менкус проработал в больнице 43 года. У врача остались семья и двое сыновей, младший является студентом Харьковского национального медуниверситета.
Местные власти Харькова а также все медицинское сообщество города выразили соболезнования семье Бориса Менкуса.
Борис Менкус родился 28 ноября 1951 на Полтавщине. В 1978 году окончил Харьковский медицинский институт и начал работать в городской больнице №18 хирургом. В 1979 году получил должность начмеда, в 2005-м стал главным врачом медицинского учреждения.
Ранее сообщали, что в Украине умер еще один двухмесячный ребенок с COVID.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Медик рассказала, каким путем коронавирус распространяется чаще всего
В Італії та Франції від сьогодні діє суворий локдаун. Щоправда, в Італії його ввели всього на три дні. Аби уникнути спалаху інфекції на Великдень
На Дніпропетровщині - невтішний рекорд! За минулу добу в області виявлено 1400 нових випадків інфікування коронавірусом. Збільшилась і кількість смертей від ковіду
В рекомендаціях щодо використання "Астразенеки" вже заплуталася сама Європа. Кому її можна вводити, а кому ні - показання змінюються мало не щодня. Тепер - її рекомендують людям, віком від шістдесяти років
Посадовець упевнений, коли у світі точиться війна за сироватки, альтернатива, виробляти свою. І це питання національної безпеки