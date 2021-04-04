От последствий коронавируса скончался главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Медик заболел COVID-19 в октябре прошлого года, а спустя два месяца впал в кому.

"В октябре 2020 года Борис Владимирович тяжело заболел коронавирусом, который обострил его хронические заболевания, в первую очередь – сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер", – сказано в сообщении.

Борис Менкус проработал в больнице 43 года. У врача остались семья и двое сыновей, младший является студентом Харьковского национального медуниверситета.

Местные власти Харькова а также все медицинское сообщество города выразили соболезнования семье Бориса Менкуса.

Борис Менкус родился 28 ноября 1951 на Полтавщине. В 1978 году окончил Харьковский медицинский институт и начал работать в городской больнице №18 хирургом. В 1979 году получил должность начмеда, в 2005-м стал главным врачом медицинского учреждения.

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