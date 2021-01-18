В городе Пазарджик на юге Болгарии ребенок родился с антителами к коронавирусу. Мать ребенка во время беременности болела COVID-19.

Об этом сообщает болгарское агентство BNR.

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На днях беременная 28-летняя женщина попала в больницу с высокой температурой и кашлем. Врачи решили сделать ей кесарево сечение из-за изменений в плаценте и замедления роста плода вследствие коронавирусной болезни.

Новорожденному сделали тест на антиген, который показал, что ребенок сталкивался с коронавирусом. Теперь ребенку планируют сделать тест на антитела к коронавирусу.

Отмечается, что сейчас здоровье малыша в норме, но после выписки за ним будут следить врачи.

Ранее сообщалось, что в Украине резко ухудшилась заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей. Отмечается, что в случае возвращения детей к очному школьному обучению может произойти скачок заболеваемости среди них.

Также мы писали о том, сколько "живут" антитела к коронавирусу в организме переболевшего.

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