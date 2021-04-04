Мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі Інтер розповів, яка ситуація с коронавірусом у столиці, та чи будуть продовжувати локдаун в Києві після 16 квітня.

"Ситуація складна. Щодоби госпіталізуємо по 500-700 людей. Лікарні зараз майже повні. Збільшується кількість людей, які потребують кисневої підтримки. Більше трьох тисяч пацієнтів знаходяться у важкому стані. Від 40 до 50 людей на жаль вмирають щодоби від вірусу. Що стосується колапсу медичної системи: ми намагаємося робити все, щоб цього не сталося. У Києві підготовлено 6 200 ліжок, заповненість лікарень понад 80%. Зараз в лікарнях більше 5 тисяч людей. Я розумію, що всі втомилися від обмежень, але у нас є два методи боротьби — масова вакцинація, і метод яким користуються всі країни - це локдаун. Тому з 5 квітня у місті Києві закриті школи, садочки, транспорт працюватиме по спецперепусткам", - наголосив Кличко.

Мер столиці також не виключив продовження локдауну в Києві після 16 квітня.

"Все буде залежить від ситуації. Якщо ситуація покращиться, то локдаун завершиться 16 квітня, якщо ситуація не покращиться і будемо бачити, що кількість хворих зростає, то не виключаємо що локдаун буде продовжено", - зазначив Кличко.

Кличко розповів, що кожен місяць місто виділяє медикам гроші, які працюють з хворими на коронавірус.

"Міст Київ виділило 1,5 мільярди гривень з бюджету столиці для підтримки медиків. Медики — це солдати на передовій. І кожного дня 30-40 медиків заражаються вірусом. Ми повинні їх берегти, і перші вакцини ідуть медикам. Що стосується надбавок - місто залишило надбавки, і кожного місяця ми виділяємо по 5 тисяч кожному медику. Це більш як 27 тисяч медиків", - запевнив Кличко.