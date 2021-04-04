Хто з чиновників потрапив до "золотої десятки" ТОП-контрабандистів? [ Редактировать ]
Хто у "золотій десятці" ТОП-контрабандистів?
Серед них, одіозний львівський бізнесмен Володимир Дідух, якого називають кримінальним авторитетом "Вова Морда". Так званий "король контрабанди" одесит Вадим Альперін. Його, до речі, ще 4 роки тому НАБУ впіймала на передачі рекордного хабаря - 800 000 доларів і ухилянні від сплати податків. Але до реального вироку суду справа так і не дійшла.
Інший одесит - бізнесмен Олександр Чудаков. Він вже кілька років є фігурантом гучного розслідування про привласнення сигарет на 50 мільйонів гривень. Встиг навіть у СІЗО посидіти.
Загалом, у санкційному списку всі колишні високопосадовці митниці та бізнесмени. Їхнє майно та активи - заморожені.
Не оминув санкційний ураган і чинних митників. Звільнили понад 100 людей, які можуть бути причетними до корупційних схем. До речі, сьогодні своїм указом Президент увів в дію це рішення РНБО.
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