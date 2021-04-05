Біля Південного фіксували обстріли бойовиків [ Редактировать ]
Минулої доби бойовики один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. З гранатометів і стрілецької зброї противник накривав вогнем у районі Південного. Втрат в українському війську немає.
Місія ОБСЄ фіксує переміщення великої кількості російського озброєння неподалік лінії розмежування. Почастішали й випадки, коли патрулям місії забороняли проїзд через блокпост бойовиків.
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Під Шумами бойовий медик під ворожим кулеметним вогнем урятувала пораненого. Сталося це минулого тижня, тоді там загинуло чотири українських військових