В ближайшие две недели на территории Украины будет наблюдаться ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, что приведет к возникновению новых антирекордов по инфицированным. Об этом на одном из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в настоящее время плохая эпидситуация будет постепенно переходить из ранее самых сложных западных регионов в центр, а также придет третья волна COVID-19.

По нашим прогнозам, еще около 2 недель мы можем расти - и по количеству заболевших, и по количеству госпитализированных. Это происходит за счет определенных областей, регионов. Когда-то в лидерах у нас были Ивано-Франковская область, Черновицкая, сейчас это все перемещается ближе в центр, на восток. Нас еще ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки.

Отмечается, что столь пугающая ситуация возникнет в связи с тем, что граждане нарушают карантинные меры, а также рекомендации, относящееся соблюдения эпидемиологической безопасности.

Ранее мы писали, что улучшение ситуации с коронавирусом в Украине можно ожидать не раньше, чем через 3-4 недели. Число новых случаев COVID-19 в стране за семь дней снизилось и продолжает уменьшаться. Если статистическая динамика последних дней не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных.

Кроме того, за последние сутки в Украине от коронавируса привились 1 258 граждан. В трех областях не было сделано ни одной прививки (Киевской, Одесской и Херсонской), больше всего за сутки провакцинировано жителей Киева и Львовской области.

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