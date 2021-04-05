В Украине за сутки 1,2 тысячи человек привились от коронавируса [ Редактировать ]
За последние сутки в Украине от коронавируса привились 1 258 граждан. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
Отметим, что в трех областях не было сделано ни одной прививки (Киевской, Одесской и Херсонской). Больше всего за сутки провакцинировано жителей Киева и Львовской области.
С начала прививочной кампании вакцинировано уже 291 824 человека. Две дозы вакцины получили два человека.
Прививки проводились 39 мобильными бригадами. Также уколы делали в 75 прививочных пунктах.
По состоянию на 4 апреля 2021 года в листе ожидания вакцинации стоят 407 003 гражданина Украины.
Количество прививок в сутки:
- Киев - 130 прививок;
- Винницкая область - 20 прививок;
- Волынская область - 20 прививок;
- Днепропетровская область - 40 прививок;
- Донецкая область - 10 прививок;
- Житомирская область - 40 прививок;
- Закарпатская - 20 прививок;
- Запорожская область - 70 прививок;
- Ивано-Франковская область - 88 прививок;
- Киевская область - 0 прививок;
- Кировоградская область - 20 прививок;
- Луганская область - 10 прививок;
- Львовская область - 110 прививок;
- Николаевская область - 60 прививок;
- Одесская область - 0 прививок;
- Полтавская область - 60 прививок;
- Ривненская область - 50 прививок;
- Сумская область - 20 прививок;
- Тернопольская область - 70 прививок;
- Харьковская область - 250 прививок;
- Херсонская область - 0 прививок;
- Хмельницкая область - 40 прививок;
- Черкасская область - 70 прививок;
- Черновицкая область - 30 прививок;
- Черниговская область - 30 прививок.
Ранее мы писали о том, что в Украине 399 тысяч человек ожидают в очереди на вакцинацию от COVID. Также сообщалось, что ВОЗ заявила о пугающих темпах вакцинации от коронавируса в Европе.
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