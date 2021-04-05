В Украине за минувшие сутки, 4 апреля, зафиксировано 10 179 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

летальных случаев - 254;

выздоровели - 4 946 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 755 888 человек;

выздоровели - 1 352 139 человек;

летальных исходов - 34 587.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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