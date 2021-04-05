Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 4 апреля, зафиксировано 10 179 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- летальных случаев - 254;
- выздоровели - 4 946 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 755 888 человек;
- выздоровели - 1 352 139 человек;
- летальных исходов - 34 587.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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