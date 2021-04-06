Двойной мутант: в Индии обнаружили новый штамм COVID [ Редактировать ]
В Индии обнаружили новый штамм коронавируса. Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам. Новый штамм обнаружили ученые из лаборатории клинической вирусологии Стэнфордского университета, а возник он в Индии. Уже известно, по меньшей мере, о семи случаях индийского варианта коронавируса.
Одна из мутаций индийского штамма похожа на вариант, который впервые обнаруженный в Калифорнии. Вторая мутация похожа на бразильский и южноафриканский коронавирус.
Доктор Питер Чин-Хонг из Университета Калифорнии в Сан-Франциско и эксперт по инфекционным заболеваниям назвал этот вариант "менее снисходительным". Он считает, что индийский вариант коронавируса может быть более заразным.
"Вероятно, он будет более передаваемым с биологической точки зрения, поскольку две мутации действуют на рецептор-связывающий домен вируса, но на сегодняшний день официальных исследований передачи не проводилось", - говорится в сообщении.
Ранее в Румынии обнаружили мутацию "британского" штамма COVID.
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