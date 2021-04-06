У НАТО застерегли Росію від подальшого загострення ситуації на Донбасі [ Редактировать ]
У НАТО застерегли Росію від подальшого загострення ситуації на Донбасі. Прессекретар Альянсу наголосив - організація й надалі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а військова активність РФ підриває всі зусилля із деескалації.
Пояснити провокації неподалік українського кордону закликали Росію і США. Речник Держдепу Нед Прайс зазначив: Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч із Україною перед спробами залякування з боку Москви.
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