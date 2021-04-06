В Дании ввели COVID-паспорта [ Редактировать ]
Во вторник, 6 апреля, в Дании ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест. Об этом сообщает;государственный портал здравоохранения.
Вакцинированные или получившие отрицательный результат теста на коронавирус могут получить документ. При этом тест действителен только в течение трех дней.
Власти надеются, что введение документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.
Теперь COVID-паспорт нужно предъявить в:
- парикмахерских,
- тату-салонах,
- парках развлечений.
А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.
Уже с 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. С 21 мая ковид-паспорт позволит посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.
В то же время требование COVID-паспортов не распространяется на:
- детей до 15 лет
- лиц, которым по медицинским показаниям не следует проходить тест на COVID-19
- лиц, которым не следует проходить тест на COVID-19 из-за физических или умственных недостатков.
Ранее Шмыгаль завил, что запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации. Также мы писали о том, что еще одна страна вводит COVID-паспорта.
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