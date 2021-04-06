Во вторник, 6 апреля, в Дании ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест. Об этом сообщает;государственный портал здравоохранения.

Вакцинированные или получившие отрицательный результат теста на коронавирус могут получить документ. При этом тест действителен только в течение трех дней.

Власти надеются, что введение документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

Теперь COVID-паспорт нужно предъявить в:

парикмахерских,

тату-салонах,

парках развлечений.

А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.

Уже с 6 мая COVID-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. С 21 мая ковид-паспорт позволит посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.

В то же время требование COVID-паспортов не распространяется на:

детей до 15 лет

лиц, которым по медицинским показаниям не следует проходить тест на COVID-19

лиц, которым не следует проходить тест на COVID-19 из-за физических или умственных недостатков.

Ранее Шмыгаль завил, что запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации. Также мы писали о том, что еще одна страна вводит COVID-паспорта.

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