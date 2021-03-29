В Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезней. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, разработка таких документов идет во многих странах Евросоюза и в Соединенных Штатах Америки.

Эти" паспорта "уже разрабатываются и странами Европейского союза, и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей" паспортизации.

Он подчеркнул, что для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. По его словам, это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

Ранее Шмыгаль завил, что запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации. Также мы писали о том, что еще одна страна вводит COVID-паспорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.