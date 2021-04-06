Квіткові поля у Каліфорнії приваблюють втомлених від карантину американців [ Редактировать ]
На тлі послаблення карантинних обмежень американці приїхали на квіткові поля Карлсбад у Каліфорнії. Сотні людей милувалися тамтешніми плантаціями, ходили поміж рослин і фотографувалися.
Карлсбад - це тематичний парк у США. Там налічують майже 70 мільйонів найрізноманітніших квітів.
Арті Грейгтон, житель Каліфорнії:
Пом'якшення карантину відчувається. Ми можемо просто приїхати та побути тут. Відпочити та насолодитися красою. І такий виїзд - перший за довгий час для моєї родини. Ми щасливі бути зараз тут.
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