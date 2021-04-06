На тлі послаблення карантинних обмежень американці приїхали на квіткові поля Карлсбад у Каліфорнії. Сотні людей милувалися тамтешніми плантаціями, ходили поміж рослин і фотографувалися.

Карлсбад - це тематичний парк у США. Там налічують майже 70 мільйонів найрізноманітніших квітів.

Арті Грейгтон, житель Каліфорнії: