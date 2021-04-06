Київ не відновить переговори щодо Донбасу в Мінську. Для діалогу шукатимуть іншу державу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він наголосив, що українська делегація не поїде до Білорусі після завершення пандемії - через ворожу риторику цієї країни.

А поки Україна скликає екстрену зустріч ТКГ. Київ звернувся з цього приводу до ОБСЄ. Адже з часу минулого засідання 30 березня, на Донбасі загинув мирний житель, троє військових та ще четверо зазнали поранень. Усе це, разом з пересуванням російських військ біля кордону - викликає серйозні побоювання у Києва та міжнародних партнерів.