Україна виключила Мінську платформу з переговорного процесу ТКГ [ Редактировать ]
Київ не відновить переговори щодо Донбасу в Мінську. Для діалогу шукатимуть іншу державу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він наголосив, що українська делегація не поїде до Білорусі після завершення пандемії - через ворожу риторику цієї країни.
А поки Україна скликає екстрену зустріч ТКГ. Київ звернувся з цього приводу до ОБСЄ. Адже з часу минулого засідання 30 березня, на Донбасі загинув мирний житель, троє військових та ще четверо зазнали поранень. Усе це, разом з пересуванням російських військ біля кордону - викликає серйозні побоювання у Києва та міжнародних партнерів.
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