Нуль щеплень за добу - це про ситуацію з вакцинацією у деяких регіонах України!

Індійський CoviShield від AstraZeneca вже закінчився, а дозволу на використання китайської сироватки ще чекають. Її постачальник CoronaVac надав Україні недостатньо документів, тож у профільному міністерстві наказали медикам із регіонів, де ще є залишки CoviShield, поділитися вакциною із сусідніми областями.