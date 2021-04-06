Нуль щеплень за добу: в Україні закінчилася вакцина від COVID-19 [ Редактировать ]
Нуль щеплень за добу - це про ситуацію з вакцинацією у деяких регіонах України!
Індійський CoviShield від AstraZeneca вже закінчився, а дозволу на використання китайської сироватки ще чекають. Її постачальник CoronaVac надав Україні недостатньо документів, тож у профільному міністерстві наказали медикам із регіонів, де ще є залишки CoviShield, поділитися вакциною із сусідніми областями.
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