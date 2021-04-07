35-летняя модель Ирина Шейк показала снимки с примерки за кулисами показа Mugler. Соответствующе фото она выставила на своей странице в Instagram.

Так, в кадре звезда предстала в откровенном комбинезоне из прозрачного капрона и лайкры, благодаря которому появляется ощущение, что на теле ничего нет, кроме тонких кусочков ткани.

Отметим, что на подиуме на комбинезон было надето короткое платье.

Поклонников восхитила фигура Ирины и они засыпали ее комментариями с комплиментами:

Ранее Ирина Шейк показала провокационные фото без белья. Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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