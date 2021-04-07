В Україні невакцинованим дітям заборонили відвідувати школу [ Редактировать ]
Не вакцинували дитину - до школи не приводьте. Заборона відвідувати навчальні заклади нещепленим учням діє в Україні ще з 2018 року - тоді її запровадили, щоб запобігти спалаху епідемії кору. У відповідь батьки-антивакцинатори вирішили судитися, але Верховний суд заборону - підтримав. Чи порушує це права дитини?
Олеся - мати двох дітей. Жінка - активна учасниця груп, що виступають за так званий "вільний вибір вакцинації" і проти обов'язкових щеплень.
Жінка розповідає: рішення Верховного суду її обурило...
Олеся, противниця вакцинації:
Верховний суд визначив таке рішення тільки стосовно однієї дитини. Є певний перелік документів, як дитина має вступати до школи, в цьому переліку немає довідки про щеплення.
Алла - на іншому боці імунізаційної барикади.
Алла Пугач, лікар-епідеміолог:
Мама має право не розказувати якою вакциною вона вакцинувала свою дитину, але міжнародні сертифікати імунізації - це цілком прийняті речі, які не тільки в нашій країні вимагаються, а в будь-якій іншій цивілізованій нормальній країні, де є певні правила.
До того ж людина без щеплення - потенційний розплідник хвороб.
Алла Пугач, лікар-епідеміолог:
Якщо ми говоримо кір, краснуху чи дифтерію, у дитини провакцинованої захворіти 5-7%, захворіти без летальних наслідків - 100%, у дитини, яка не вакцинована, шанси захворіти 95-97%.
Та попри всі застереження лікарів, антивакцинатори стверджують: заборона ходити до школи нещепленим дітям порушує їхні права на освіту.
А от у профільному міністерстві кажуть: усе законно.
Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України:
Рішення Верховного суду, ну ніяк не порушує прав дитини на освіту. Тому що діти можуть отримувати освіту здобувати за альтернативними формами: індивідуальною зокрема, дистанційною. Інтереси, особливо в цей складний період, який ми зараз переживаємо, вони є вищими за особистісні інтереси дітей, чи їхніх батьків. Тобто конституційне право на безпечне життя - важливіше, написано в рішенні Конституційного суду, ніж конституційне право на ту чи іншу форму освіти.
по теме
Новина про скорочення класу шокувала не тільки школярів, а і їхніх батьків, адже школа №29 - єдина в мікрорайоні Дахнівка
Цього року ті, хто завершує здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, ДПА не складатимуть
Відсьогодні всі загальноосвітні та позашкільні заклади Миколаєва переходять на дистанційне навчання, за винятком початкових класів
Індійський CoviShield від AstraZeneca вже закінчився, а дозволу на використання китайської сироватки ще чекають
Що краще - перехворіти, вакцинуватися чи все й одразу?