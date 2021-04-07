Не вакцинували дитину - до школи не приводьте. Заборона відвідувати навчальні заклади нещепленим учням діє в Україні ще з 2018 року - тоді її запровадили, щоб запобігти спалаху епідемії кору. У відповідь батьки-антивакцинатори вирішили судитися, але Верховний суд заборону - підтримав. Чи порушує це права дитини?

Олеся - мати двох дітей. Жінка - активна учасниця груп, що виступають за так званий "вільний вибір вакцинації" і проти обов'язкових щеплень.

Жінка розповідає: рішення Верховного суду її обурило...

Олеся, противниця вакцинації:

Верховний суд визначив таке рішення тільки стосовно однієї дитини. Є певний перелік документів, як дитина має вступати до школи, в цьому переліку немає довідки про щеплення.

Алла - на іншому боці імунізаційної барикади.

Алла Пугач, лікар-епідеміолог:

Мама має право не розказувати якою вакциною вона вакцинувала свою дитину, але міжнародні сертифікати імунізації - це цілком прийняті речі, які не тільки в нашій країні вимагаються, а в будь-якій іншій цивілізованій нормальній країні, де є певні правила.

До того ж людина без щеплення - потенційний розплідник хвороб.

Алла Пугач, лікар-епідеміолог:

Якщо ми говоримо кір, краснуху чи дифтерію, у дитини провакцинованої захворіти 5-7%, захворіти без летальних наслідків - 100%, у дитини, яка не вакцинована, шанси захворіти 95-97%.

Та попри всі застереження лікарів, антивакцинатори стверджують: заборона ходити до школи нещепленим дітям порушує їхні права на освіту.

А от у профільному міністерстві кажуть: усе законно.

Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України: