С 5 апреля в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в Киеве усугубилась, власти приняли решение ограничить движение общественного транспорта и вход туда возможен теперь только по спецпропускам. Из-за этого многие люди столкнулись с проблемами транспортировки и начали вымещать злость на общественном транспорте.

К примеру, на Троещине, на проспекте Маяковского, 38/10 кто-то разбил окно троллейбуса. Рядом лежали три камня от брусчатки. На месте ЧП находилась полиция.

Пр. Маяковского, 38/10. Разбитое стекло в троллейбусе, рядом три камня от брусчатки, на месте полиция и люди. Скорее всего, наш народ обиделся что их не хотят возить.

Подписчики активно делятся предположениями, что могло стать тому причиной:

"Первая лобовуха пошла!", Нервы сдают у людей. Причем здесь автобус или тот же водитель", "А другого выхода нет. Может, хоть так дойдет до вышестоящих, что народ, мягко говоря, недоволен", "Если специально, то это льготники, не привыкшие ни платить, ни ждать транспорта возящего льготников. Там же все через одолжение".

Смотрите также инструкцию, как получить специальный пропуск. Также мы собрали для вас главные правила и запреты, которые действуют в Киеве с 5 апреля.

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