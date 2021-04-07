Лаборатория из Лондона подтвердила в образах, собранных в Кировоградской области, "украинско-британский" штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава в Кировоградской области.

В регионе циркулирует новая мутация COVID-19, которая является "британской" разновидностью, однако с украинскими вкраплениями.

5 апреля получены результаты исследования, проводившиеся в региональной референс-лаборатории ВОЗ (г.. Лондон), согласно которым установлено циркуляцию штаммов вируса SARS-СоV-2 Британский вариант-VOC_20DEC-01 UA variant среди жителей Кировоградской области.

Читайте также, в Житомирской области распространился британский штамм COVID-19. Распространение вируса зафиксировали на территории Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и в Житомире.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что в двух областях Украины обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса, а британская распространилась уже по всей стране. Эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и меняют нынешнюю картину.

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