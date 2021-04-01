В четверг, 1 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что в двух областях Украины обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса, а британская распространилась уже по всей стране.

Об это он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины… во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм.

Он также отметил, что эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и "меняют нынешнюю картину".

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.

Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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