В Украине найден новый штамм коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 1 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что в двух областях Украины обнаружили южноафриканскую мутацию коронавируса, а британская распространилась уже по всей стране.
Об это он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины… во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм.
Он также отметил, что эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и "меняют нынешнюю картину".
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.
Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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