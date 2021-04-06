В Житомирской области распространился британский штамм COVID-19 [ Редактировать ]
В Житомирской области подтвердили распространение "британского" штамма коронавируса. Распространение вируса зафиксировали на территории Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и в Житомире.
Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре.
В конце февраля 20 подтвержденных положительных образцов COVID-19 из Житомирской области были отправлены для проведения секвенирования в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне. 3 апреля пришли результаты исследований.
"Проанализировав полученные результаты следует отметить, что циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. UK variant) установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград Волынского и Житомира", - сообщили в лабораторном центре.
Ранее в Румынии обнаружили мутацию "британского" штамма COVID.
по теме
В Украине за минувшие сутки, 5 апреля, зафиксировано 13 276 новых случаев коронавируса
Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса
Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса
Всего страну прибыло 870 тысяч доз вакцины Pfizer
Согласно некоторым исследованиям, эта мутация может снизить эффективность вакцин от COVID-19