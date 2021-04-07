В среду, 7 апреля, и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. Стало известно, что он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.

На данный момент больше ничего не известно.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко министром энергетики. За постановление о его назначении проголосовали лишь 186 нардепов при 226 минимально необходимых.

21 декабря Витренко назначили и.о. министра энергетики.

Ранее Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака.