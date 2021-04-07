Витренко написал заявление об увольнении [ Редактировать ]
В среду, 7 апреля, и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. Стало известно, что он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.
Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.
На данный момент больше ничего не известно.
Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко министром энергетики. За постановление о его назначении проголосовали лишь 186 нардепов при 226 минимально необходимых.
21 декабря Витренко назначили и.о. министра энергетики.
Ранее Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации
Антипасха, или Красная горка - праздник, в котором тесно переплелись языческие и православные традиции
Поверенная в делах США назвала ключевой шаг для вступления Украины в НАТО
Евгений Енин сомневается в правдивости информации о том, что Иран предъявил обвинения 10 причастным к катастрофе самолета МАУ
В четверг, 8 апреля, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом