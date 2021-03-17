Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
Кабинет министров поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления АО "Укрзализныця". Об этом сообщил в Telegram-канале Алесей Гончаренко.
Выполнение обязанностей главы железной дороги возложили на Ивана Юрика, который ранее уже был и.о. главы правления компании.
Владимир Жмак был назначен председателем правления "Укрзализныци" 26 августа 2020 года по итогам конкурса, который объявили после досрочного увольнения Евгения Кравцова.
В конце января Верховная Рада создала следственную комиссию для оценки состояния предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 гг.
До назначения Жмак с мая 2019 года был членом набсовета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 гг. Жмак занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" показала новые вагоны повышенного комфорта от Крюковского завода.
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