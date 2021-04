Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, запустила на орбиту Земли очередную партию, состоящую из 60 спутников глобальной интернет-системы Starlink.

Для этого из мыса Канаверал в американском штате Флорида была запущена ракета Falcon 9. Это стало 24 выводом на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта. Известно, что в космос в настоящее время вывели 1383 космических аппаратов.

Отмечается, что первая ступень ракеты, спустя несколько минут после старта, автоматически должна плавно опустится на плавучую платформу под названием Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Данная технология позволяет удешевлять стоимость последующих стартов носителей.

Читайте также, компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, отправила на орбиту Земли четвертую за март 2021 года партию спутников Starlink. Во время предыдущего старта был поставлен рекорд по возврату одной и той же первой ступени на Землю.

Кроме того, астрономы в ярости от спутников Starlink Илона Маска. Сам миллиардер не особо реагирует на претензии ученого сообщества, однако пообещал, что впредь его спутники будут обладать темным корпусом с минимумом отражательных поверхностей.

